Белорусскому политтехнологу Виталию Шклярову сегодня должны предъявить обвинение

Это означает, что следующие два месяца он проведет в СИЗО, — сказал «Эху Москвы» адвокат Антон Гашинский.

Гашинский подчеркнул, что защита намерена обжаловать меру пресечения.

Шкляров считает, что власти Белоруссии задержали и преследуют его по политическим мотивам. Он стал подозреваемым по уголовному делу в отношении белорусского оппозиционера Сергея Тихановского.

Виталий Шкляров был волонтером в президентском предвыборном штабе Барака Обамы, а также работал в избирательном штабе Ксении Собчак на выборах президента России – в частности, отвечал за онлайн-часть кампании, — напоминает «КоммерсантЪ».