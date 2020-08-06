Посольство РФ в Токио называет неприемлемыми заявления японских властей в связи с поездкой главы МЧС на остров Кунашир

Российское посольство в Токио называет категорически неприемлемыми заявления японских властей в связи с поездкой главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир. Дипломаты сообщили, что 5-го августа им пришло представление от МИД Японии в связи с участием Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС на Канушире. Японцы считают остров своей территорией.