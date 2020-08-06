Посольство РФ в Токио называет неприемлемыми заявления японских властей в связи с поездкой главы МЧС на остров Кунашир

Российское посольство в Токио называет категорически неприемлемыми заявления японских властей в связи с поездкой главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир. Дипломаты сообщили, что 5-го августа им пришло представление от МИД Японии в связи с участием Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС на Канушире. Японцы считают остров своей территорией.
2020-08-06T10:32:07+03:00
2020-08-06T10:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 06 августа 2020
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