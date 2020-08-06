Возвращение футбольных Еврокубков после коронавирусной паузы состоялось

В Лиге Европы определились первые участники четвертьфинальной стадии турнира.

Лига Европы была остановлена в марте, причем некоторым командам из-за коронавируса не удалось провести даже первых матчей 1\8 финала. Так, четвертьфиналист в противостоянии миланского Интера и испанского Хетафе определялся по результатам одной встречи на нейтральном поле в Германии. Итальянский клуб оказался сильнее 2-0. Пробился в четвертьфинал также донецкий Шахтер. Который в ответном матче против немецкого Вольфсбурга забил сопернику три безответных мяча. Также со счетом 3-0 датский Копенгаген разгромил турецкого Чемпиона – клуб Истанбул Башахшехир.

Уверенно преодолел барьер 1\8 финала Лиги Европы и Манчестер Юнайтед. Впрочем, исход противостояния англичан с австрийским ЛАСКом был очевиден уже по итогам первой игры, в которой МЮ победил на выезде 5-0.

Сегодня пройдут еще 4 матча, по итогам которых четвертьфинальная сетка Лиги Европы будет сформирована окончательно.