Следствие считает, что арестованный Иван Сафронов передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера

Следствие считает, что арестованный по делу о госизмене журналист Иван Сафронов передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера. Подробности обвинения рассказал его адвокат.

«Осуществив собирание» секретных сведений, Сафронов передал их представителю чешской разведки «с помощью персональной электронно-вычислительной машины», – такая формулировка содержится в обвинении. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат журналиста Иван Павлов. Там также утверждается, что Сафронов использовал специальную программу для шифрования VeraCrypt, а в качестве паролей — фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке. Сафронов обвиняется в госизмене. По версии следствия, секретные данные, связанные с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока, он передавал чешским спецслужбам, действовавшим под руководствам США. Привлечь к ответственности, дисциплинарной, хотят всех шестерых его адвокатов – за то, что они отказались дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Защитники подчеркивают, что делать этого не обязаны. Жалоба в Минюст поступила в том числе на адвоката Павлова, которому, по его словам, ни суд, ни следствие давать подписку не предлагали.

Дисциплинарное производство может закончиться вынесением замечания или предупреждения, но также может привести к лишению адвокатского статуса.