Люблинский суд Москвы огласит сегодня приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Заседание должно начаться в полдень. Гособвинение попросило для обвиняемых разные сроки от 4-х лет условно до 7,5 лет колонии. Подсудимые в последнем слове заявили о своей невиновности. Уголовное дело возбуждено по статье «организация экстремистского сообщества и участие в нем». Адвокаты говорят о неверной квалификации преступления и надуманности обвинения.

Даже условные сроки не устроят защиту. Необходимо добиваться оправдательного приговора, — сказала в эфире «Эха Москвы» адвокат Каринна Москаленко.

Защита настаивает на том, что «Новое величие» создал внедренный сотрудник ФСБ.