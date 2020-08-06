Дмитрий Гордон объявил, что Минск готов передать Киеву задержанных россиян, которых подозревают в наёмничестве

Украинский журналист Дмитрий Гордон объявил о том, что Минск готов передать Киеву задержанных россиян, которых подозревают в наёмничестве. Официально эта информация еще не подтверждалась.

Президент Александр Лукашенко сказал, что даст зелёный свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии на то, чтобы они начали процедуру передачи задержанных Украине. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на журналиста Дмитрия Гордона, который отметил, что глава государства лично упомянул о своём решении в его интервью. Сам материал Гордон еще не опубликовал.

Ни одно государственное ведомство о передаче бойцов ЧВК не объявляло. Тем не менее, на сайте украинского президента сказано, что Владимир Зеленский в телефонном разговоре просил Лукашенко выдать задержанных. В Киеве считают, что эти люди участвовали в боевых действиях на востоке страны на стороне непризнанных республик и хотят привлечь их за это к уголовной ответственности.

О задержании тридцати трёх россиян белорусские спецслужбы объявили 29-ого июля. Бойцов ЧВК «Вагнер» подозревают в подготовке массовых беспорядков к выборам к выборам президента республики, которые намечены на это воскресенье.

Ранее в МИДе России назвали происходящее «спектаклем» и отметили, что вина задержанных россиян ничем не доказана.