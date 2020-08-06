Опрос Работа.ру и Сбербанка: Почти треть россиян, 31%, хотели бы уйти на пенсию до того, как им исполнится 55 лет

Почти треть россиян, 31%, хотели бы уйти на пенсию до того, как им исполнится 55 лет, — показал опрос сервиса Работа.ру и Сбербанка. При этом большинство респондентов, 80%, заявили, что не могут позволить себе уйти с работы раньше пенсионного возраста, поскольку им не на что будет жить. О достаточном количестве сбережений заявили 4% опрошенных. Еще 3% надеются, что их будут содержать родственники.
2020-08-06T09:34:54+03:00
2020-08-06T09:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 06 августа 2020
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