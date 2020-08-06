Онлайн-сервисы компании Canon подверглись мощной хакерской атаке

Сейчас не работают более двух десятков американских сайтов производителя фото— и видеоаппаратуры, а также почтовые сервисы внутренней корпоративной платформы и другие приложения. По данным интернет-издания BleepingComputer, хакеры предположительно похитили некоторые данные, включая личную информацию.
2020-08-06T09:34:13+03:00
2020-08-06T09:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 06 августа 2020
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