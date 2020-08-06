Онлайн-сервисы компании Canon подверглись мощной хакерской атаке

Сейчас не работают более двух десятков американских сайтов производителя фото— и видеоаппаратуры, а также почтовые сервисы внутренней корпоративной платформы и другие приложения. По данным интернет-издания BleepingComputer, хакеры предположительно похитили некоторые данные, включая личную информацию.