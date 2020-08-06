«Аэрофлот» объявил об отмене целого ряда рейсов в августе в закрытые страны, на которые ранее продавались билеты

Пассажирам обещают вернуть деньги, либо оформить ваучер, — сообщает РИА.



Всего в списке более 80-ти городов, с которыми Россия на данный момент не возобновила авиасообщение. При этом в списке есть Цюрих, полеты в которые разрешены с 15-го августа, — отмечает ТАСС.