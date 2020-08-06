Бывший президент компании «Интеко» Олег Солощанский стал свидетелем по делу о хищения, — рассказал РБК адвокат Александр Аснис. Вчера следователи проводили обыск в московской квартире Солощанского. Допрос завершился поздно ночью. Источник «Интерфакса» утверждает, что речь идет об уголовном деле о причинении ущерба при реконструкции Политехнического музея.
2020-08-06T09:32:22+03:00
2020-08-06T09:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 06 августа 2020
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