Дмитрий Гордон: Президент Белоруссии пообещал дать зеленый свет, чтобы передать России и Украине задержанных россиян

Президент Белоруссии пообещал дать зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, чтобы передать России и Украине задержанных россиян, — рассказал «Радио Свобода» украинский журналист Дмитрий Гордон. По его словам, о своем решении Александр Лукашенко сообщил ему в интервью. Вчера президенты Белоруссии и Украины в ходе телефонного разговора обсуждали возможность экстрадиции россиян. По информации Киева, 28 из 33-х задержанных были участниками конфликта в Донбассе.
2020-08-06T09:31:37+03:00
2020-08-06T09:58:29+03:00
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09:31, 06 августа 2020
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