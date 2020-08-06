Дмитрий Гордон: Президент Белоруссии пообещал дать зеленый свет, чтобы передать России и Украине задержанных россиян

Президент Белоруссии пообещал дать зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, чтобы передать России и Украине задержанных россиян, — рассказал «Радио Свобода» украинский журналист Дмитрий Гордон. По его словам, о своем решении Александр Лукашенко сообщил ему в интервью. Вчера президенты Белоруссии и Украины в ходе телефонного разговора обсуждали возможность экстрадиции россиян. По информации Киева, 28 из 33-х задержанных были участниками конфликта в Донбассе.