Ущерб от взрыва в Бейруте может вырасти в примерно в пять раз

Об этом объявил глава ливанской столицы.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд не исключил, что общий урон от взрыва может составить пятнадцать миллиардов долларов. Как сообщает иорданский телеканал Al Hadath, эта цифра в несколько раз больше того, что чиновники озвучивали ранее, только вчера политик называл сумму от трёх до пяти миллиардов. По словам Аббуда, это связано с тем, что взрыв разрушил почти половину столицы. Теперь, по оценке губернатора, Бейрут без внешней помощи может столкнуться с полноценным продовольственным кризисом.

Тем временем агентство «Интерфакс» сообщает о том, что во Всемирном банке начали собирать средства на помощь Ливану. Там планируют привлечь как частное, так и государственное финансирование. Также для этой цели могут использовать часть от 120-ти миллионов долларов, которые ранее выдавали стране на борьбу с коронавирусом.

Мощный взрыв в Бейруте произошел вечером 4-ого августа. В порту ливанской столицы во время ремонтных загорелся склад, где хранились фейерверки и более двух с половиной тонн селитры. В итоге от взрыва погибли около ста тридцати человек и более четырёх тысяч получили ранения.

Устранение последствий взрыва происходит в Бейруте до сих пор. Как передаёт агентство ТАСС этим утром туда вылетел уже четвертый самолёт МЧС России.