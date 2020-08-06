Госдеп США опубликовал доклад об основах российской пропаганды

Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США представил доклад «Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды». В подготовленном документе структура Госдепа выделяет 5 основных аспектов.

В числе главных дезинформаторов, по мнению американской стороны -Кремль, МИД и их официальные аккаунты в соцсетях, и финансируемое государством международное вещание, нацеленное как на отечественную, так и на зарубежную аудиторию. Другими столпами российской пропаганды называют использование социальных сетей в качестве оружия и дезинформация в киберпространстве. В докладе Госдепа отмечается, что все «пять столпов» работают скоординировано, чем повышают уровень вредоносного контента.

Посольство России в США назвало опубликованный доклад попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества между двумя странами.

Анонсировал публикацию доклада госсекретарь США Майк Помпео. Он также объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о людях, которые по заданию других государств пытаются вмешиваться в американские выборы.