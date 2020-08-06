В Бейрут вылетел еще один самолет МЧС России

На борту Ил-76 специалисты Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции, — передает ТАСС. Вчера вечером в Ливан прибыли спасатели, кинологи, а также врачи.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате взрывов в морском порту Бейрута, погибли 137 человек, более 5-ти тысяч получили ранения, десятки пропали без вести.