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08:34, 06 августа 2020

В Бейрут вылетел еще один самолет МЧС России

На борту Ил-76 специалисты Роспотребнадзора и необходимое оборудование для развертывания лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции, — передает ТАСС. Вчера вечером в Ливан прибыли спасатели, кинологи, а также врачи.
По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате взрывов в морском порту Бейрута, погибли 137 человек, более 5-ти тысяч получили ранения, десятки пропали без вести.



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