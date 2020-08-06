В Приморском крае часть независимых АЗС перестали продавать 95 и 98 бензин, — сообщает РБК со ссылкой на главу Приморского топливного союза Владимира Чирскова. По его словам, цены на оптовом рынке превысили розничные, и торговля стала убыточной.

В Российском топливном союзе говорят, что такая ситуация сложилась по всей стране. Оптовые, мелкооптовые и розничные цены на бензин на таком уровне, что владельцы АЗС не могут работать без убытка.