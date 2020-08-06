Роскосмос почти в два раза увеличил финансирование разработки ракет-носителей «Ангара» для космодрома «Восточный», — следует из данных госзакупок. На эти цели до 2026-го года планируется потратить 45,5 миллиардов рублей. Ранее речь шла о 26-ти миллиардах, — сообщает РИА Новости. ранее сам Роскосмос объяснял дороговизну «Ангары» производством в двух городах – в Москве и Омске. По данным СМИ, в июне Министерство обороны заказало у Роскосмоса четыре ракеты этого типа.
2020-08-06T08:32:41+03:00
2020-08-06T08:32:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 06 августа 2020
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