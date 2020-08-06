Собянин предупреждает, что масочный режим и ограничения из-за коронавируса будут действовать в Москве какое-то время

Мэр Москвы Серегй Собянин предупреждает, что масочный режим и другие ограничения из-за коронавируса будут действовать в Москве еще какое-то время – возможно, речь идет о месяцах. По официальным данным, в столице ежедневно выявляется от 600 до 700 случаев COVID-19. Умирают от инфекции в среднем 12-13 человек в день. Источник Интерфакса в столичном оперативном штабе утверждает, что власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам. По словам собеседника агентства, пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного роста не ожидается.