Госдепартамент США называет Россию главной угрозой с точки зрения зарубежной пропаганды

Американское внешнеполитическое ведомство подготовило специальный доклад, в котором рассказывается, как работает российская пропаганда и какие средства передачи информации она использует. В частности, это официальные правительственные коммуникации, международное вещание, финансируемое государством, социальные сети и дезинформация в киберпространстве. Посольство России в США называет доклад попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества.
2020-08-06T08:31:09+03:00
2020-08-06T08:31:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2688087-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 06 августа 2020
Загрузка комментариев...