Американская компания Facebook запускает свой аналог популярного китайского видео-сервиса TikTok, который хотят запретить в США.

Короткие видео развлекательного формата вошли в тренд, выведя в топ по скачиваниям приложение TikTok китайской компании ByteDance. Эту нишу хочет заполнить Facebook – он представил новый сервис, который получил название Instagram Reels. Он будет доступен в социальной сети Instagram. Сервис позволяет снимать и монтировать 15-секундные ролики, и, как отмечается в заявлении компании, пользователи смогут «выйти на глобальную аудиторию». Таким образом Facebook хочет переманить молодых пользователей, которые за последние два года стали все чаще пользоваться TikTok. В США у китайского приложения почти 100 миллионов пользователей. При этом американские власти обвинили компанию в пропаганде и передаче данных пользователей руководству КНР. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил заблокировать сервис на территории страны. При этом, по его словам, он готов одобрить сделку по продаже приложения компании Microsoft, если переговоры завершатся до середины сентября, а часть денег перечислят в бюджет.

Инвесторы оценивают стоимость TikTok в 50 миллиардов долларов.