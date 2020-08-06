The Times: За крупным европейским энергетическим проектом может стоять бывший вице-президент «Лукойла» Виктор Федоров

За крупным европейским энергетическим проектом может стоять бывший вице-президент «Лукойла» Виктор Федоров, пишет британская газета The Times. Долгое время его личность не афишировалась.

Руководителем компании Aquind Limited, которая собирается объединить энергетические сети Великобритании и Франции, оказался предпринимателем с российским и британским паспортами Виктор Федоров. Как пишет агентство РБК со ссылкой на газету The Times, до сегодняшнего дня личность бизнесмена была неизвестна из-за некого исключения из правил корпоративной прозрачности. Узнать имя владельца предприятия удалось после того, как этого потребовали политики. Дело в том, кто компания ранее перевела 250 тысяч фунтов стерлингов в пользу Консервативной партии Великобритании.

О семидесятитрёхлетнем Викторе Федорове известно немного. По данным Times, бизнесмен живет в Англии и ведёт непубличный образ жизни. С 1990-ого про 1998-ой годы он был заместителем генерального директора нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Почему он пытался скрыть свою причастность к Aquind limited – неизвестно. Ни сам предприниматель, ни его представители эту информацию еще не комментировали.

Проект соединения энергосетей Британии и Франции по дну пролива Ла-Манш стоит более миллиарда фунтов стерлингов. Предполагается, что на него может прийтись около пяти процентов от всего электроснабжения островного государства.