Суд в Москве вынесет сегодня приговор по делу «Нового величия»

В основу обвинения легли результаты работы провокатора, сказала в эфире «Эха Москвы» адвокат одного из фигурантов. По словам Светланы Сидоркиной, любой кухонный разговор может таким образом перерасти в уголовное дело.

Прокуратура запросила для троих обвиняемых реальные сроки до семи лет, остальным — от четырех до шести лет лишения свободы условно.

Даже условные сроки не устроят защиту, необходимо добиваться оправдательного приговора. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала адвокат одной из обвиняемых Каринна Москаленко.

Она считает тенденцию вынесения условных приговоров вместо признания невиновности промежуточной фазой между полным беззаконием и справедливым правосудием будущего.