Почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которая взорвалась в Бейруте, были выгружены с судна Rhosus. Оно принадлежало кипрскому бизнесмену российского происхождения Игорю Гречушкину. Как выяснили ливанские СМИ, корабль арестовали в порту в 2014 году из за неуплаты стоянки а опасный груз складировали в порту, где он хранился шесть лет.

Дональд Трамп не намерен отметать версию о возможной атаке в Бейруте. По его словам, никто не знает, был ли взрыв в Бейруте нападением или нет, в любом случае, это было ужасное событие. При этом президент США все равно предположил, что речь может идти о мощном взрывном устройстве.