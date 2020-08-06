Ущерб от взрыва в порту Бейрута может вырасти до 15 миллиардов долларов

Об этом местным телеканалам заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд. По его словам, в результате взрыва частично или полностью разрушена почти половина города. Губернатор считает, что без внешней помощи город–порт может столкнуться с продовольственным кризисом. Сейчас власти Ливана ждут отчета комиссии по установлению всех обстоятельств, которые привели к взрыву. По последним данным, жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали.

Информации о россиянах, пострадавших в результате взрыва в Ливанской столице, у российской дипмиссии пока нет. Об этом «Эху» сказал официальный представитель посольства в Бейруте Дмитрий Лебедев.

По словам Дмитрия Лебедева, незначительно пострадала только сотрудница посольства, ее здоровью ничего не угрожает.

Селитра, взорвавшаяся в порту Бейрута, предназначались для мозамбикской компании по производству взрывчатки. Это, как выяснило сетевое издание «Медиазона», следует из документов на груз, копии которых предоставил Борис Прокошев, капитан задержанного в 2013 году судна Rhosus, на котором перевозили селитру. Документ подписан в грузинском Батуми, 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном Rhosus Вячеславом Абакумовым. Опасный груз конфисковали с задержанного в 2013 году Rhosus, которое принадлежало кипрскому бизнесмену российского происхождения Игорю Гречушкину. Через год моряков отпустили, а мешки с удобрением складировали в порту Бейрута.