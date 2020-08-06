Twitter временно заблокировал официальный аккаунт предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Как передает телеканал CNN со ссылкой на представителя соцсети, причиной блокировки стало видео с ложными утверждениями о коронавирусе. В таких случаях владелец аккаунта должен удалить твит, чтобы снова получить возможность публиковать сообщения. Ранее то же самое видео удалила со страницы Трампа соцсеть Facebook. Видео представляет собой фрагмент интервью Трампа телеканалу Fox News, в котором он утверждает, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19». Штаб Трампа уже обвинил Фейсбук в предвзятости.