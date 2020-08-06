Фейсбук удалил со страницы Дональда Трампа видео с недостоверными заявлениями о коронавирусе. Как передает NBC News, в изъятом фрагменте интервью президента США телеканалу Fox News Трамп утверждал, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19». Это первый случай удаления поста Трампа в ФБ из-за дезинформации о коронавирусе. Ранее соцсеть предупредила, что намерена бороться с распространением ложных сведений о COVID-19 и удалять соответствующий контент.
2020-08-06T06:18:31+03:00
2020-08-06T06:18:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:18, 06 августа 2020
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