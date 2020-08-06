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06:10, 06 августа 2020

Парламент Таджикистана назначит дату президентских выборов в стране

Это произойдет на совместном заседании верхней и нижней палат парламента, которым и предстоит определить дату всенародного голосования. Ориентировочно, выборы состоятся в ноябре сего года. Главой государства может стать гражданин страны с высшем образованием, старше 30, который проживает в Таджикистане более 10 лет. За время после распада СССР республикой бессменно руководит Эммомали Рахмон. Первые года, он делал это в должности Председателя Верховного совета, а с 1994 является Президентом Таджикистана. За это время законодательство и конституция менялось несколько раз. По итогам референдумов президентский срок был увеличен с 5 до 7 лет, произошло обнуление сроков Рахмона, а в 2016 году приняли поправки, согласно которым действующий глава государства получил возможность баллотироваться без ограничений количества сроков.

На выборах Эммомали Рахмон побеждал 4 раза. В 2013 году за политика проголосовали почти 84 процента пришедших на участки.



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