Правительство Эстонии с сегодняшнего дня вновь ужесточает меры по борьбе с коронавирусом

Ранее в департаменте здоровья этого государства заявили о начале так называемой «второй волны» заболеваемости.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что коэффициент инфицирования в последние дни возрос до 2.6, хотя еще месяц назад он равнялся приемлемого в условиях эпидемии показателя 1,0. Это означает, что эпидемиологическая обстановка стала стремительно ухудшаться. Данное обстоятельство вынудило правительство снова ввести ограничения и заговорить о возможном карантине и начале второго «локдауна». Опыт первых месяцев ограничений, по мнению властей Эстонии показывает, что лучший способ избежать заражения и распространения инфекции – это бороться за правильное повседневное поведение и соблюдение антивирусных правил. Глава правительства Эстонии отметил, что забывать об эпидемии нельзя и многочисленные публичные примеры того, что жители несколько расслабились, вынуждают вновь принимать повторные меры.

С начала эпидемии коронавирусом в Эстонии заразились более 2 тысяч человек. 63 гражданина республики скончались.