ФСБ просит наказать всех защитников журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене

Теперь претензии возникли к адвокатам Ивану Павлову и Евгению Смирнову.

Адвокат бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал «Эху», что Минюст просит Адвокатскую палату Санкт-Петербурга возбудить против него дисциплинарное производство из-за отказа давать подписку о неразглашении данных следствия. Это может грозить ему серьезным наказанием, вплоть до лишения статуса. Такое же обращение ранее было направлено по Евгению Смирнову, а до этого по другим четырем адвокатам Сафронова. Причем Павлов отмечает, что от него ни следователь, ни суд такой подписки не требовали. При этом у защитников по этому поводу единая позиция: это требование, считают они, является злоупотреблением. Агентству «Интерфакс» Павлов также сказал, что считает попытку привлечь адвокатов к дисциплинарной ответственности — это продолжение давления, наряду со слежкой, попытками подслушать совещания и взломом аккаунтов.

Ивана Сафронова арестовали по делу о передаче секретных сведений иностранному государству. Он свою вину не признает и считает, что преследование связано с его журналистской деятельностью.