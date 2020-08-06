Семья сенатора Сулеймана Керимова впервые возглавила российский рейтинг миллиардеров Forbes Real-Time.

Накануне журнал оценивал состояние семьи Керимовых почти в 25 млрд долл. Таким образом, с первого места оказался смещен совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого к этому же времени Forbes оценивал в более, чем 24,5 млрд. Издание напоминает, что основа состояния семьи Керимова — акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс», которые принадлежат сыну сенатора — Саиду.