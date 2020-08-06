Преподаватель Школы философии ВШЭ Виктор Горбатов сообщил в ФБ о своем увольнении с 1 сентября.

Официального объяснения от руководства он пока не получил, Представители ВУЗА увольнение преподавателя не комментировали. В начале июля Виктор Горбатов сообщил студенческому журналу Doxa, что его и других оппозиционно настроенных преподавателей включили в список «неблагонадежных» сотрудников, которым грозит сокращение.