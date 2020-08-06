Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве.

По данным СК Мордовии, Гришин проходит по делу о преднамеренном банкротстве крупнейшего саранского застройщика «СДС-Управление строительства». Гришин доставлен в Саранск. В чем именно подозревают Гришина, СК не уточнил. В его доме в Красногорском районе, в московской квартире и на рабочем месте прошли обыски, изъяты деньги, ювелирные украшения, финансовые документы. В МГУ Гришин работал проректором по общим вопросам. До прихода в вуз он с 2012-го по 2016 год был министром строительства Самарской области.