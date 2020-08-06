Сергей Собянин предупредил о возможном сохранении карантинных ограничений в Москве на месяцы.

Большинство запретов уже отменено, но в столице по-прежнему обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Кроме того, в Москве официально запрещены публичные мероприятия. Впрочем, это не помешало властям провести Парад Победы, голосование по поправкам к Конституции, полумарафон и празднование в парке Горького Дня ВДВ.
2020-08-06T05:08:39+03:00
2020-08-06T05:08:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:08, 06 августа 2020
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