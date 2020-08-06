Сергей Собянин предупредил о возможном сохранении карантинных ограничений в Москве на месяцы.

Большинство запретов уже отменено, но в столице по-прежнему обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Кроме того, в Москве официально запрещены публичные мероприятия. Впрочем, это не помешало властям провести Парад Победы, голосование по поправкам к Конституции, полумарафон и празднование в парке Горького Дня ВДВ.