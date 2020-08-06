Президент США Дональд Трамп по прежнему не исключает версию атака на Бейрут.

Выступая в БД он заявил, что «никто не знает, был ли взрыв в Бейруте нападением, одни думают, что это было нападение, другие — что нет». В то же время Трамп не исключил, что речь может идти об «ужасном взрывном устройстве». Накануне Трамп назвал взрыв в столице Ливана «атакой», сославшись на не названных генералов», которые якобы придерживаются такого мнения, однако чиновники в Пентагоне не поддержали эти утверждения.