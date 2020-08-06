В порту Бейрута 4 августа взорвались 2750 тонн аммиачной селитры.

Она была конфискована 6 лет назад с судна «Росус», которое следовало из Грузии в Мозамбик и сделало в Бейруте техническую остановку По сведениям издания «Сибирь.Реалии», судно ходило под молдавским флагом и принадлежало российскому редпринимателю Игорю Гречушкину. Работавшие на нем моряки обвиняли Гречушкина в том, что он бросил «Росус» и членов его команды. Некоторые из них не могли вернуться на родину почти год.
2020-08-06T05:05:56+03:00
2020-08-06T05:06:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 06 августа 2020
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