В порту Бейрута 4 августа взорвались 2750 тонн аммиачной селитры.

Она была конфискована 6 лет назад с судна «Росус», которое следовало из Грузии в Мозамбик и сделало в Бейруте техническую остановку По сведениям издания «Сибирь.Реалии», судно ходило под молдавским флагом и принадлежало российскому редпринимателю Игорю Гречушкину. Работавшие на нем моряки обвиняли Гречушкина в том, что он бросил «Росус» и членов его команды. Некоторые из них не могли вернуться на родину почти год.