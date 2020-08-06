Суд в Москве огласит сегодня приговор семерым фигурантам дела «Нового величия».

Гособвинение в ходе прений сторон запросило для обвиняемых от 4 лет условно до 7,5 года колонии. Никто из подсудимых вину не признал. Адвокаты настаивают на оправдательном приговоре. Дело было заведено по статье об организации экстремистского сообщества и участие в нем.
2020-08-06T05:04:29+03:00
2020-08-06T05:04:34+03:00
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05:04, 06 августа 2020
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