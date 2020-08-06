Суд в Москве огласит сегодня приговор семерым фигурантам дела «Нового величия».

Гособвинение в ходе прений сторон запросило для обвиняемых от 4 лет условно до 7,5 года колонии. Никто из подсудимых вину не признал. Адвокаты настаивают на оправдательном приговоре. Дело было заведено по статье об организации экстремистского сообщества и участие в нем.