ФБ удалил со страницы Дональда Трампа видео с недостоверными заявлениями о коронавирусе.

Как передает NBC News, в изъятом фрагменте интервью президента США телеканалу Fox News Трамп утверждал, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19». Это первый случай удаления поста Трампа в ФБ из-за дезинформации о коронавирусе. Ранее соцсеть предупредила, что намерена бороться с распространением ложных сведений о COVID-19 и удалять соответствующий контент.