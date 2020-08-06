Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко передать Украине задержанных бойцов ЧВК «Вагнер».

Речь идет о тех, кого в Киеве подозревают в террористической деятельности на территории Украины. В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что, по словам Александра Лукашенко, правоохранительные органы страны готовы сотрудничать по этому вопросу в рамках соглашений, подписанных с Россией и Украиной. Ранее «Новая газета» писала, что как минимум трое задержанных воевали в Донбассе, еще семеро — в Сирии.
2020-08-06T04:07:04+03:00
2020-08-06T04:07:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 06 августа 2020
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