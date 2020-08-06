МЧС России приступает к спасательной операции в Ливане.

По сведениям ИФ, спасатели из России будут заняты в поисках людей под завалами. К утру на стадионе имени Рафика Харири в Бейруте будет развернут мобильный госпиталь с несколькими

операционными. В Бейруте на сегодняшний день находится группировка в количестве 100 спасателей Центроспаса с опытом участия в ликвидации последствий землетрясений в разных точках планеты. Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал правительству объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.