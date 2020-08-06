Формат проведения предвыборного съезда республиканцев по прежнему не ясен.

Дональд Трамп сегодня не исключил варианта, при котором он из БД объявит о согласии на выдвижение кандидатом от партии на президентских выборах. По словам главы государства, это позволит сэкономить средства

налогоплательщиков. Из-за коронавируса Республиканская партия США впервые в своей истории намерена провести предвыборный съезд в конце августа в городе Шарлотт в закрытом для журналистов режиме и при сокращенном числе делегатов. Выборы президента США намечены на 3 ноября.