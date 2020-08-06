ЦИК заключила контракт для поиска негативных и фейковых комментариев о своей работе.

На соответствующий договор на сайте единой информационной системы в сфере закупок обратили внимание «Открытые медиа». Сумма контракта превышает 1 млн рублей. Исполнителем заказа значится компания — «Интегрум медиа» Сгласно договору, отчет о мониторинге будет составляться раз в месяц.
2020-08-06T03:14:30+03:00
2020-08-06T03:14:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 06 августа 2020
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