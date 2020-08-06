ЦИК заключила контракт для поиска негативных и фейковых комментариев о своей работе.

На соответствующий договор на сайте единой информационной системы в сфере закупок обратили внимание «Открытые медиа». Сумма контракта превышает 1 млн рублей. Исполнителем заказа значится компания — «Интегрум медиа» Сгласно договору, отчет о мониторинге будет составляться раз в месяц.