Из Амстердама В Россию на утилизацию отправлена очередная партия ядерных отходов.

Как сообщили «МБХ медиа» в организации «Экозащита!», в Усть-Лугу следует судно «Михаил Дудин» с 600 тонн токсичных радиоактивных отходов процесса обогащения урана. В Россию судно должно прибыть утром 11 августа. Груз был отправлен по железной дороге с немецкого уранового предприятия в Гронау 3 августа, часть контейнеров отправили на грузовиках. Greenpeace подчеркивает, что в России уже накоплено около 1 млн тонн урановых хвостов, которые не только радиоактивны, но и токсичны. «Планов по использованию такого их количества нет, а практика контрактов до 2009 года демонстрирует, что вторичные отходы после дообогащения урановых хвостов из-за рубежа оставались в России».