CША считают Россию ведущей угрозой в области дезинформации и пропаганды.

Соответствующие утверждения содержатся в специальном докладе Госдепартамента. Согласно документу, власти России вкладывают значительные ресурсы в свои пропагандистские каналы и разведструктуры для проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве. Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией.