CША считают Россию ведущей угрозой в области дезинформации и пропаганды.

Соответствующие утверждения содержатся в специальном докладе Госдепартамента. Согласно документу, власти России вкладывают значительные ресурсы в свои пропагандистские каналы и разведструктуры для проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве. Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией.
2020-08-06T03:11:24+03:00
2020-08-06T03:11:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 06 августа 2020
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