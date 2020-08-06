Дмитрий Гордон утверждает, что Минск, может экстрадировать на Украину боевиков» ЧВК «Вагнер».

После интервью с белорусским лидером украинский журналист, как передает радио «Свобода», рассказал, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи подозреваемых как в Россию, так и на Украину. 29 июля белорусский КГБ сообщил о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера, которые, как утверждают в Минске, готовили массовые беспорядки «для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами в Белоруссии.