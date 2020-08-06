Селитра, взорвавшаяся в порту Бейрута, предназначались для мозамбикской компании по производству взрывчатки.

Это, как выяснило сетевое издание «Медиазона», следует из документов на груз, копии которых предоставил Борис Прокошев, капитан задержанного в 2013 году судна Rhosus, на котором перевозили селитру. Документ подписан в грузинском Батуми, 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном Rhosus Вячеславом Абакумовым. Опасный груз конфисковали с задержанного в 2013 году Rhosus, которое принадлежало кипрскому бизнесмену российского происхождения Игорю Гречушкину. Через год моряков отпустили, а мешки с удобрением складировали в порту Бейрута.
2020-08-06T03:05:17+03:00
2020-08-06T03:05:25+03:00
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03:05, 06 августа 2020
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