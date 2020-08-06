Онлайн-слушания по делу о взломе аккаунтов знаменитостей в Твиттере, едва не сорвали пранкеры.

Как сообщает американское издание Tampa Bay, при рассмотрении вопроса о снижении залога за 17-летнего Грэма Кларка, обвиняемого в хакерской атаке, к видеоконференции под видом журналистов CNN и BBC подключились неизвестные, которые стали включать рэп-музыку, кричать и транслировать порно. Судья вынужден был несколько раз прерывать слушания, которые завершились решением о снижении залога.
2020-08-06T02:11:33+03:00
2020-08-06T02:11:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 06 августа 2020
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