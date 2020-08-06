Флорида стала вторым американским штатом, где число заражений коронавирусом превысило 500 тыс.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте управления общественного здравоохранения штата. В Калифорнии порог в полмиллиона зараженных был преодолен еще 3 августа. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано примерно 4,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 157, 5 тыс чел.