Премьер Михаил Мишустин снял ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом.

Теперь поехать на поезде в западный анклав могут все россияне, а не только те, у кого есть прописка в этом регионе. Также правительство разрешило безвизовый въезд в Россию для иностранцев, отправляющихся в наше страну в краткосрочные командировки.
2020-08-06T02:09:26+03:00
2020-08-06T02:09:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 06 августа 2020
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