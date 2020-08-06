На военных учениях в Еврейской автономной области обрушился мост.

По сведениям ТАСС, пострадали 18 человек, они госпитализированы в Хабаровске. В пресс-службе Восточного военного округа утверждают, что пострадавших всего двое. В ведомстве уточнили, что подразделение железнодорожных войск в составе 20 человек проводило работы по наведению мостовой переправы. При этом произошло самопроизвольное складывание одной из опор. Главная военная прокуратура в связи с инцидентом начала проверку.
2020-08-06T02:08:19+03:00
2020-08-06T02:08:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 06 августа 2020
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