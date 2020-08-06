Подсветка Эйфелевой башни в Париже этой ночью отключена.

Как передает ТАСС, мэр французской столицы Анн Идальго приняла такое решение в память о погибших в результате взрыва в Бейруте. В связи с трагедией президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что прерывает отпуск и уже сегодня летит в Бейрут для обсуждения ситуации в стране с руководством Ливана.
2020-08-06T02:06:29+03:00
2020-08-06T02:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 06 августа 2020
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