Подсветка Эйфелевой башни в Париже этой ночью отключена.

Как передает ТАСС, мэр французской столицы Анн Идальго приняла такое решение в память о погибших в результате взрыва в Бейруте. В связи с трагедией президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что прерывает отпуск и уже сегодня летит в Бейрут для обсуждения ситуации в стране с руководством Ливана.