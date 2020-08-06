Ущерб от взрыва в порту Бейрута может вырасти до $15 млрд.

Об этом местным телеканалам заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд. По его словам, в результате взрыва частично или полностью разрушена почти половина города. Губернатор считает, что без внешней помощи город–порт может столкнуться с продовольственным кризисом. Сейчас власти Ливана ждут отчета комиссии по установлению всех обстоятельств, которые привели к взрыву. По последним данным, жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали.