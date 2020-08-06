Ущерб от взрыва в порту Бейрута может вырасти до $15 млрд.

Об этом местным телеканалам заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд. По его словам, в результате взрыва частично или полностью разрушена почти половина города. Губернатор считает, что без внешней помощи город–порт может столкнуться с продовольственным кризисом. Сейчас власти Ливана ждут отчета комиссии по установлению всех обстоятельств, которые привели к взрыву. По последним данным, жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали.
2020-08-06T02:04:24+03:00
2020-08-06T02:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 06 августа 2020
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